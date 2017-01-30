Парламент Южной Кореи допустил участие Пан Ги Муна в президентской гонке

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи сочло возможным выдвижение в президенты страны бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, несмотря на то, что одна из резолюций Генассамблеи ООН не рекомендует этого. Об этом сообщает агентство Yonhap.

К такому выводу пришла экспертная группа при парламенте республики. Из подготовленного доклада следует, что резолюция лишь рекомендует бывшим генсекам ООН не занимать высоких государственных постов, но не запрещает это делать.

Кроме того, экспертная группа отметила тот факт, что до сих пор не было случаев, чтобы бывшие генсеки ООН из других стран занимали правительственные посты после ухода из организации.

Пан Ги Мун может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Южной Кореи от партии «Сэнури». В конце декабря Пан Ги Мун, в то время еще действующий глава ООН, опережал по опросам других кандидатов в президенты Южной Кореи.