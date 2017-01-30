В убийстве подростка в подмосковном ТЦ подозревают 16-летнего москвича

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве молодого человека на парковке торгового центра в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Задержанный является 16-летним жителем Москвы. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и личность потерпевшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ.

По версии следствия, вечером 29 января в торгово-развлекательном центре VEGAS на 24-м километре МКАД произошла ссора между двумя молодыми людьми. Сначала подростки устроили потасовку на одном из этажей торгового центра, а затем спустились на парковку ТЦ.

«Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела», — сообщили в управлении СКР. В результате 15-летний подросток скончался до приезда скорой помощи.