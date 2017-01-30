Генсек НАТО назвал причину усиления восточной части альянса
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга альянса. Об этом Столтенберг рассказал в программе HARDtalk на телеканале BBC.
«Да, мы наблюдаем значительное военное наращивание [со стороны России], но мы не видим непосредственной угрозы от них. НАТО должно было отреагировать и мы впервые разместили военных в восточной части блока», — заявил руководитель альянса в телеинтервью.
Йенс Столтенберг также подчеркнул, что альянс не стремится к конфронтации с Россией и не желает новой холодной войны. Ранее генсек заявлял, что НАТО приветствует любое снижение агрессивной риторики в отношениях с Россией.
Ранее постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора Дуглас Льют признал, что вопреки многочисленным утверждениям, Россия не планирует нападение на страны НАТО.