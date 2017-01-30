Гильдия киноактеров наградила Эмму Стоун за роль в «Ла-Ла Ленде»

Американская Гильдия киноактеров (Screen Actors Guild, SAG) признала лучшей актрисой Эмму Стоун за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд», сообщает Associated Press.

23-я церемония вручения премий гильдии состоялась 29 января в Лос-Анджелесе.

В номинации «лучший актер» награду получил Дензел Вашингтон за работу в фильме «Ограды». Лучшей актрисой второго плана признана Виола Дэвис, сыгравшая в «Оградах». За лучшую мужскую роль второго плана награжден Махершала Али, сыгравший в фильме «Лунный свет».

В номинации «Лучший актерский ансамбль» победителем стали «Скрытые фигуры».

Ранее стало известно, что мюзикл «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла получил награду Гильдии продюсеров США как лучший фильм года. Кроме того, картина получила рекордное число номинаций на премию «Оскар» — «Ла-Ла Ленд» поборется за самую престижную награду в мире кино сразу в 13 категориях, причем поскольку в одной из них лента представлены дважды, номинаций 14.