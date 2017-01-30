Депутат попросил СКР проверить слова Толстого о «выходцах из-за черты оседлости»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что направил в Следственный комитет России заявление с просьбой проверить высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Напомним, Толстой прокомментировал протесты против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, заявив: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня <…> работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Это заявление возмутило главу ФЕОР Александра Бороду, который назвал слова вице-спикера антисемитскими.

Впоследствии Толстой разъяснил свое высказывание, вице-спикер и глава ФЕОР пожали друг другу руки.

Однако Борис Вишневский считает, что в словах Толстого усматриваются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» лицом с использованием своего служебного положения».