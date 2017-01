Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в стремлении развязать Третью мировую войну.

Обвинение прозвучало в ответ на критику миграционной политики Трампа – Маккейн и Грэм утверждают, что указы нового президента по ограничению въезда выходцев из мусульманских стран лишь спровоцируют усиление вербовки в террористы, передает Reuters.

Трамп написал: ««Совместное заявление бывшего кандидата в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно – они, увы, слабы в миграционных вопросах. Двум сенаторам следует направить энергию на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" – прим. "Полит.ру"), нелегальную иммиграцию и безопасность границ вместо того, чтобы вечно стремиться развязать Третью мировую войну».

