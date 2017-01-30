Режиссер «Матильды» пообещал ответить Поклонской «в юридической форме»

Режиссер Алексей Учитель, который снимает фильм «Матильда», заявил в эфире «Коммерсантъ FM», что в ближайшее время ответит на претензии к ленте депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Напомним, ранее стало известно, что Поклонская направила второй запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить содержание фильма, который депутат считает «сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи».

Алексей Учитель заявил: «Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый — что был тогда, что сейчас. Депутат Поклонская все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику, объяснять ей, что такое порноактер, что не порноактер…. Через пару дней будет ответ в юридической форме — в какой, вы узнаете буквально на днях».

Отвечая на вопрос о допустимости вмешательства государства в творческий процесс, Учитель отметил: «Вмешиваться можно, но для этого надо обладать квалификацией, какими-то знаниями — не профессиональными даже, а хотя бы общекультурными».