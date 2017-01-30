Экс-премьер Франции Вальс проиграл праймериз социалистов

Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс выбыл из борьбы за президентское кресло – политик не смог одержать победу на праймериз Социалистической партии, сообщает Agence France-Presse.

Вальс набрал всего 41% голосов, тогда как бывший министр образования в его же правительстве Бенуа Амон получил 59%.

В первом туре праймериз Амон также обошел Вальса – 36,5% против 31,9%.

Амон известен рядом инициатив, вызвавших шумное обсуждение. Так, экс-министр предлагает легализовать марихуану и эвтаназию, ввести налог на роботов и запретить производство автомобилей на дизельном топливе. Амон также выступает за введение «универсального дохода» в размере 750 евро – суммы, которую должен ежемесячно получать от государства каждый совершеннолетний гражданин Франции независимо от занятости.