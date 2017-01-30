Посольство США изменило порядок выдачи виз россиянам после указа Трампа

На порядок выдачи американских виз гражданам России повлияют указы президента США Дональда Трампа по миграционной политике, рассказали телеканалу «Дождь» в посольстве США в РФ.

В дипведомстве уточнили, что изменится положение, разрешавшее россиянам не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Оно действовало в рамках соглашения The Visa Interview Waiver Program, которое вступило в силу в сентябре 2012 года.

Отныне собеседование придется проходить, если срок действия визы закончился более 12 месяцев назад.

Между тем, миграционные указы Трампа коснулись и работы российских авиаперевозчиков. В «Аэрофлоте» заявили, что ограничивают провоз рейсами в США лиц с паспортами семи стран: Иран, Ирак, Ливия, Йемен, Сирия, Сомали, Судан, сообщает РИА Новости.