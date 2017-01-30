Полная стоимость «Зенит-Арены» составила 41,7 млрд рублей

Комитет администрации Санкт-Петербурга по строительству назвал полную стоимость возведения стадиона «Зенит-Арена» – с учетом новых контрактов все затраты составят 41,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Помимо непосредственно строительных работ учтены затраты на благоустройство прилегающей территории и зоны контроля доступа.

Кроме того, учитываются затраты на обеспечение безопасности: 9 января из бюджета Санкт-Петербурга было дополнительно выделено два миллиарда рублей на эти нужды.

Вслед за этим петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушение закона о госзакупках при строительстве «Зенит-Арены» на сумму 952 млн рублей.