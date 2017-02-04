Надзорные ведомства разошлись в оценке фальсификата продуктов питания

В России фальсифицируется не более 7% продуктов питания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире НТВ.

По ее словам, сюда относятся продукты, которые не соответствуют требованиям технических регламентов по безопасности и информации, заявленной на этикетке.

13 января официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил журналистам, что в стране фальсифицируется до 25% всей пищевой продукции.

Не подделывается, по его словам, только пищевое яйцо.

Пресс-служба ведомства вскоре выступила с опровержением, однако конкретных цифр фальсификата не назвала.

В свою очередь, в Росстате подсчитали, что общий объем продуктов питания, не соответствующих российским требованиям, в январе-ноябре 2016 года составил для мяса и птицы 6,6%, для рыбы — 5,8%, для кондитерских изделий — 3,7%.