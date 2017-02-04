Украина сообщила о попытке штурма своих позиций под Авдеевкой

Сепаратисты начали штурм позиций украинской армии в районе Авдеевки Донецкой области Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

«Около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120-го калибра.

В общем зафиксировано 35 обстрелов. Одного нашего военного ранило», — говорится в сводке.

В Донецке штурм украинских позиций под Авдеевкой отрицают.

«Мы не продвинулись ни на метр, никаких обстрелов, в том числе в направлении Авдеевки не ведем. Никаких приказов о наступлении нам также не наступало», — заявил «Интерфаксу» представитель армии самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

« Мы никуда не наступаем и ничего не штурмуем. Ни одного выстрела не слышно, вообще тишина», — отметил он.