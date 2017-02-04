Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Пассажиры и персонал челябинского аэропорта были эвакуированы из-за информации о заложенной бомбе. Эвакуация коснулась «нескольких сотен человек», взрывное устройство не нашли, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

В 15:30 по местному времени (13:30 мск) в аэропорт позвонил неизвестный, сообщив, что в здании или в одном из самолетов заложено взрывное устройство.

«Сотрудники спецслужб провели осмотр здания аэропорта и самолетов, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.

Во время эвакуации пассажиры были размещены в гостинице, сообщили агентству в Челябинском авиапредприятии.