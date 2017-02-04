Россия отказала Украине в экстрадиции бывших бойцов «Беркута»
Российская сторона отказала Украине в экстрадиции 12 бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут», сообщил начальник отдела специальных расследований украинской Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает 112.ua.
Он отметил, что речь идет о событиях 20 февраля 2014 года, когда был открыт огонь по протестующим на киевском Майдане и Институтской улице, в результате чего погибли 39 человек.
В убийстве демонстрантов Генпрокуратура подозревает 26 бывших беркутовцев. Пятеро из них находятся под стражей и участвуют в судебных заседаниях по делу.
Еще 21 бывших сотрудник «Беркута», как считают на Украине, находятся в России.
«Об экстрадиции [на родину] мы [поршения в Россию на] всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них — право на временное проживание», — сообщил представитель Генпрокуратуры.