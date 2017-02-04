Black Sabbath даст сегодня последний концерт

Британская рок-группа Black Sabbath даст сегодня свой последний концерт в родном Бирмингеме. Об этом сообщается в твиттере коллектива.

Заключительная часть концерта будет транслироваться на странице Black Sabbath в Facebook.

Музыканты побежали показать последнюю песню и последний поклон. Шоу начнется в 19:00 по Лондону (22:00 мск).

Концерт завершает прощальный тур коллектива The End. Выступление пройдет на Genting Arena, вмещающей более 15 тысяч зрителей.

В сентябре 2014 года Black Sabbath объявила о записи последнего альбома, с которым отправилась в завершающий тур. Солист коллектива Оззи Осборн.