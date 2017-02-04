04 февраля 2017, 20:16
Black Sabbath даст сегодня последний концерт
Британская рок-группа Black Sabbath даст сегодня свой последний концерт в родном Бирмингеме. Об этом сообщается в твиттере коллектива.
Заключительная часть концерта будет транслироваться на странице Black Sabbath в Facebook.
Музыканты побежали показать последнюю песню и последний поклон. Шоу начнется в 19:00 по Лондону (22:00 мск).
Концерт завершает прощальный тур коллектива The End. Выступление пройдет на Genting Arena, вмещающей более 15 тысяч зрителей.
В сентябре 2014 года Black Sabbath объявила о записи последнего альбома, с которым отправилась в завершающий тур. Солист коллектива Оззи Осборн.
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