Почти четверть опрошенных американцев назвали Россию врагом

Почти четверть (22%) американцев, опрошенных социологами бюро YouGov, считают Россию врагом США. Еще 33% респондентов заявили, что Россия является недружественной страной, сообщается на сайте YouGov.

Социологи задавали вопрос: «Вы считаете Россию союзником или врагом США?».

На него предлагалось несколько ответов.

Четверть респондентов (25%) затруднились с ответом, 16% заявили о том, что РФ является дружественной США страной, 3% сказали, что США и Россия — союзники.

При этом среди опрошенных доля тех, кто считает Россию врагом и на президентских выборах голосовал за Хиллари Клинтон, оказалась гораздо выше (39%), чем тех, кто выбирал Дональда Трампа (10%).

Опрос проводился среди 1313 граждан США.