04 февраля 2017, 20:02
Почти четверть опрошенных американцев назвали Россию врагом
Почти четверть (22%) американцев, опрошенных социологами бюро YouGov, считают Россию врагом США. Еще 33% респондентов заявили, что Россия является недружественной страной, сообщается на сайте YouGov.
Социологи задавали вопрос: «Вы считаете Россию союзником или врагом США?».
На него предлагалось несколько ответов.
Четверть респондентов (25%) затруднились с ответом, 16% заявили о том, что РФ является дружественной США страной, 3% сказали, что США и Россия — союзники.
При этом среди опрошенных доля тех, кто считает Россию врагом и на президентских выборах голосовал за Хиллари Клинтон, оказалась гораздо выше (39%), чем тех, кто выбирал Дональда Трампа (10%).
Опрос проводился среди 1313 граждан США.
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