Прокуратура Чечни попросила возбудить дело против блогера из-за шутки про Коран

Чеченская прокуратура увидела оскорбление верующих в записи выступлении видеоблогера Ильи Давыдова, известного под псевдонимом Мэддисон, из-за его шутки про Коран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура просит республиканское управление Следственного комитета России возбудить в отношении Давыдова уголовное дело.

«Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении своего выступления указывает, что это Библия», — отмечается в сообщении.

Ведомство также ссылается на данные психолингвистического исследования, согласно которому «в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство».

Сам ролик прокуратура требует признать экстремистским. В интернете ролик несложно найти.

Как сообщается на сайте центра «Сова», выступление прошло в сентябре 2012 года. В январе 2017 года, после того как видео опубликовал мусульманский телеграм-канал «Требуй знания», «Давыдов стал получать многочисленные оскорбления, после чего ему пришлось удалить аккаунты в соцсетях».