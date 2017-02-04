В Лондоне тысячи людей провели акцию против визита Трампа

В Лондоне прошла акция протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Визит должен состояться летом. Ранее лейбористы в британском парламенте уже требовали от кабинета Терезы Мэй отменить приглашение американскому лидеру.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявлял, что Трамп «нарушил международные законы о беженцах, угрожает отказаться от международных соглашений по климатическим изменениям, восхвалял применение пыток, разжигал ненависть к мусульманам, напрямую атаковал права женщин» (цитата по Euronews).

Сегодня несколько тысяч протестующих прошли в Лондоне от здания посольства США до парламента, сообщает AP.

20 февраля в британском парламенте пройдут слушания по поводу электронной петиции против визита Трампа. Она набрала уже более 1,8 млн подписей.