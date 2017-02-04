Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге

Оппозиционер Алексей Навальный открыл в Санкт-Петербурге свой предвыборный штаб, сообщается в твиттере политика.

Открытие штаба в Санкт-Петербурге одним словом: Это_было_здорово_спасибо_мы_победим_вместе! pic.twitter.com/Rq7Hg4Roil — Alexey Navalny (@navalny) 4 февраля 2017 г.

Ранее Навальный заявлял о том, что будет баллотироваться на выборах президента в 2018 году.

Его штаб, как пишет «Фонтанка», находится в Адмиралтейском районе Петербурга. Руководителем штаба стала глава местного отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева.

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков сообщил, что в Петербурге и Ленинградской области штаб собирается собрать 20 тысяч подписей в поддержку выдвижения политика в президенты.