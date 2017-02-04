Минобороны высказалось по строительству парка на участке «Ночных волков»

Минобороны России прокомментировало ситуацию со строительством в Севастополе филиала московского парка «Патриот».

Строительство должно было начаться на участке, который арендует мотоклуб «Ночные волки» у горы Гасфорта. Однако местные жители выступили против, отметив, что там находится резервный водоем и реликтовый лес. Городские власти заявили, что военным под патриотический парк предложат другие земельные участки.

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка "Патриот"», — сообщил сегодня официальный представитель ведомства Игорь Конашенков (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Он добавил, что проект парка предполагает бережное отношение к экологии и историческому облику города.

«Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — добавил Конашенков.

По его словам, попытки сделать парк «Патриот» яблоком раздора являются «тщетными и недальновидными».