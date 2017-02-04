Катарская авиакомпания начала регистрировать мусульман на рейсы в США

Катарская авиакомпания Qatar Airways возобновила регистрацию на рейсы в США пассажиров из мусульманских стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Ранее федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, отметил действие указа Трампа по всей стране. Минюст США пока это решение не оспорил.

Указ, подписанный в январе, на 90 дней закрыл въезд в США для граждан семи стран — Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии, Сомали. Жители этих стран, имевшие американские визы, не могли попасть в Штаты.

Qatar Airways летает в 15 городов США, в том числе Нью-Йорк и Чикаго.