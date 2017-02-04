Сирийская оппозиция начала новый этап освобождения Ракки от ИГ

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) начали новый этап операции по освобождению города Ракка — столицы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя SDF.

По его словам, силы международной коалиции под руководством США будут наносить удары по позициям исламистов в восточной части провинции Ракка.

Наступление на Ракку началось в ноябре 2016 года. США поддерживает в этой борьбе сирийских оппозиционеров и сирийских курдов.

Всего альянс оппозиции и курдов насчитывает около 30 тысяч человек. Из них 2/3 относятся к курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG), признанным в Турции террористами.