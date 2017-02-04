Spiegel поместил на обложку Трампа с головой статуи Свободы

Немецкий журнал Spiegel вышел с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке. Снимок был размещен на официальной странице журнала в твиттере.

На рисунке Трамп изображен после отсечения головы статуе Свободы. В правой руке он держит голову монумента, в левой — окровавленный нож.

«America first» («Америка прежде всего»), — говорится в подписи к изображению.

Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3 февраля 2017 г.

Карикатура отсылает к казням, которые снимала на видео запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

В этих роликах палач отсекал жертве голову ножом, а затем поднимал ее за волосы.

Как сообщается на сайте издания, автор изображения — художник Эдель Родригес. В 1980 году он, будучи еще ребенком, бежал с матерью из Кубы в США.

Газете Washington Post художник рассказал, что его карикатура — «это обезглавливание демократии».