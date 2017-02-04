Похороны актера Георгия Тараторкина пройдут 6 февраля

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин будет похоронен в понедельник 6 февраля на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Театре имени Моссовета, где работал артист.

«Прощание с Георгием Георгиевичем состоится в театре имени Моссовета в понедельник. Начало в 11 часов», — добавили там.

Тараторкин умер сегодня в возрасте 72 лет. В театре отмечали, что он долгое время болел.

Артист сыграл в более 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», «Дела сердечные», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство» и других.

В Театре имени Моссовета он служил с 1974 года.