Трамп назвал смехотворным приостановку судом запрета на въезд в США

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение федерального судьи Джеймса Робарта из Сиэтла (штат Вашингтон), приостановившего выполнение президентского указа, который запрещает въезд в Штаты граждан ряда мусульманских государств.

«Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну возможности применять свое право — смехотворно, и будет отменено!» — пообещал Трамп на своей странице в Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.

Указа о запрете на въезд в США Трамп подписал в конце января, вскоре после своей инаугурации. Документ запрещает в течение 90 дней впускать в США граждан Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сомали и Йемена, даже если они уже получили визы.

Кроме того на 120 дней запрещен прием беженцев из мусульманских стран.