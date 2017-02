Трамп назвал смехотворным приостановку судом запрета на въезд в США

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение федерального судьи Джеймса Робарта из Сиэтла (штат Вашингтон), приостановившего выполнение президентского указа, который запрещает въезд в Штаты граждан ряда мусульманских государств.

«Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну возможности применять свое право — смехотворно, и будет отменено!» — пообещал Трамп на своей странице в Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!