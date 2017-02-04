22 чеченца задержаны в Вене по подозрению в терроризме

В столице Австрии Вене задержаны 22 выходца из Чечни, их подозревают в терроризме, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на городскую полицию.

Операция по задержанию прошла накануне, всего были задержаны 30 человек. У них были изъяты пистолет, автомат и боеприпасы.

Внимание полиции группа подозреваемых привлекла из-за обращения местных жителей.

Задержание группы людей произошло на площади Донауинзельплатц в 20:45 по местному времени. На вопрос полицейских, что молодые люди делают на площади, они отвечали, что гуляют. Также заявляли, что празднуют свадьбу.

Задержание произошло, после того как полицейский обнаружил у одного из чеченцев пистолет.

Как пишет Kronen Zeitung, подозреваемые пытались спрятать в снег два пистолета и патроны к одному из них.

В ходе досмотра автомобилей подозреваемых был также обнаружен автомат и большое количество боеприпасов.

Задержанным чеченцам от 25 до 50 лет.