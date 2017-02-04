Жириновский решил участвовать в выборах президента

Основатель и бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил по итогам сегодняшнего съезда партии, где был единогласно переизбран ее председателем.

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — заявил политик (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее политик сообщил, что кандидатура на президентские выборы от ЛДПР будет официально выдвинута 13 декабря 2017 года, на очередном съезде.

«Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как [президент США Дональд] Трамп», — уверен Жириновский.