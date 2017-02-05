Фигурант дела «Шалтая-Болтая» пошел на сделку со следствием

Арестованный по делу о хакерской группе «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев сознался в том, что он состоит в данной группе и работает под прозвищем Льюис. Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев, передает РИА Новости.

«Аникеев признает, что он Льюис из "Шалтая-Болтая", а также признает, что имел неправомерный доступ к компьютерной информации. Точную фабулу обвинения мы пока не знаем, но в деле нет никаких громких имен и секретов, нет никаких гостайн», — подтвердил он.

Защитник подтвердил информацию о том, что дело Аникеева является самостоятельным. По словам Коблева, его подзащитный даже не знаком с сотрудниками ФСБ, арестованными по делу о госизмене.

Между тем, как стало известно, руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов отказался от данных им ранее признательных показаний. Это подтвердил адвокат одного из фигурантов дела Иван Павлов.

«Михайлов — не мой клиент, но мне известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний», — отметил он.

При этом он не смог подтвердить, дали ли признательные показания еще два человека, проходящие в качестве фигурантов по делу.