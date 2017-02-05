В Анкаре 60 человек задержали по подозрению в связях с ИГ

Турецкая полиция задержала в Анкаре во время антитеррористической операции 60 человек. Их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает Anadolu.

Спецоперация прошла утром 5 февраля. Большинство задержанных оказались гражданами других стран.

Всем задержанным уже предъявлено обвинение в членстве в террористической организации.

Аналогичные операции были проведены в Стамбуле и провинциях Измир и Коджаэли. По их итогам в Стамбуле и Коджаэли всего были задержаны 18 человек, 14 из них — иностранцы, включая 10 детей.

Как уточняет источник, как минимум восемь задержанных в Измире готовили теракт.