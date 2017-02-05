В МВД Австрии назвали причину задержания выходцев из Чечни

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка рассказал, что 22 выходцев из Чечни задержали после сообщений местных жителей о крупном скоплении людей в районе Вены Флоридсдорф. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у задержанных изъяли оружие и боеприпасы, что может говорить о том, что они могли быть связаны с разборками между криминальными группировками.

К настоящему моменту задержанных допросили по статье австрийского Уголовного кодекса об участии в запрещенных объединениях.

«Массовое задержание чеченцев, согласно МВД, имело основанием не подозрения в терроризме, а подозрение в криминальных преступлениях. Соответственно, речь идет о противостоянии группировок», — пояснил министр.

В настоящее время обстоятельства дела выясняются.