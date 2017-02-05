05 февраля 2017, 17:56
На Урале найдено тело девочки со следами укусов
В Свердловской области неподалеку от деревни Пальмино в Таборинском районе найдено тело семилетней девочки. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.
На теле ребенка обнаружены многочисленные следы от когтей и укусы животных. Следствие предположило, что на девочку напали собаки.
В настоящий момент следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции выясняет обстоятельства произошедшего.
Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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