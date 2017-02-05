На Урале найдено тело девочки со следами укусов

В Свердловской области неподалеку от деревни Пальмино в Таборинском районе найдено тело семилетней девочки. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

На теле ребенка обнаружены многочисленные следы от когтей и укусы животных. Следствие предположило, что на девочку напали собаки.

В настоящий момент следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции выясняет обстоятельства произошедшего.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.