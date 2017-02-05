05 февраля 2017, 19:52
Black Sabbath дали последний концерт
Хеви-металл группа Black Sabbath дала свой последний концерт вечером 4 февраля после почти полувекового существования. Концерт прошел в Бирмингеме, на родине музыкантов, сообщает ВВС.
Всего во время концерта группа сыграла 15 песен. Первой музыканты исполнили песню Paranoid.
Во время концерта лидер группы Оззи Осборн поблагодарил ее фанатов за поддержку.
The final song and final bow pic.twitter.com/r0OJimzfjJ— BlackSabbath (@BlackSabbath) 4 февраля 2017 г.
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