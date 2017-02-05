Black Sabbath дали последний концерт

Хеви-металл группа Black Sabbath дала свой последний концерт вечером 4 февраля после почти полувекового существования. Концерт прошел в Бирмингеме, на родине музыкантов, сообщает ВВС.

Всего во время концерта группа сыграла 15 песен. Первой музыканты исполнили песню Paranoid.

Во время концерта лидер группы Оззи Осборн поблагодарил ее фанатов за поддержку.