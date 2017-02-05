05 февраля 2017, 14:55
Бельгийская компания встроила чипы своим сотрудникам
В Бельгии компания Newfusion, работающая в сфере цифрового маркетинга, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы. Об этом пишет газета Soir.
Устройства позволят сотрудникам открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.
Таким образом, чип заменит сотрудникам компании бейдж. Он представляет из себя вживляемый микропроцессор размером с рисовое зерно, стоимость чипа составляет 100 евро.
Как отмечает газета, такая практика применяется в Бельгии впервые.
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