Бельгийская компания встроила чипы своим сотрудникам

В Бельгии компания Newfusion, работающая в сфере цифрового маркетинга, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы. Об этом пишет газета Soir.

Устройства позволят сотрудникам открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.

Таким образом, чип заменит сотрудникам компании бейдж. Он представляет из себя вживляемый микропроцессор размером с рисовое зерно, стоимость чипа составляет 100 евро.

Как отмечает газета, такая практика применяется в Бельгии впервые.