Апелляционный суд отклонил жалобу Трампа на приостановку указа о беженцах

Федеральный апелляционный суд США не принял жалобу администрации президента Дональда Трампа, которая оспаривала решение суда заблокировать президентское распоряжение о мигрантах. Об этом сообщает Associated Press.

По информации ABC News, такое решение принял Апелляционный суд по Девятому округу США в Сан-Франциско.

В постановлении сказано: «Суд получил срочное ходатайство заявителей. Требование заявителей немедленно приостановить производство по иску до рассмотрения апелляции отклонено».

Стоит отметить, что жалоба поступила после того, как Федеральный суд в Сиэттле приостановил действие распоряжения Трампа, который временно запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.