Вице-президент США заявил об обеспокоенности ситуацией в Донбассе

Вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью телеканалу ABC News, что Штаты беспокоит развитие ситуации в Донбассе.

«Мы следим за ситуацией и очень обеспокоены увеличением боевых действий за последнюю неделю на востоке Украины», — отметил он.

Пенс ушел от ответа на вопрос о том, обсуждал ли президент Дональд Трамп с российским лидером Владимиром Путиным тот момент, что Белый дом обеспокоен эскалацией конфликта на Украине.

По словам Пенса, стороны обсуждали ситуацию на Украине, и он ожидает, что «эти разговоры будут продолжены».