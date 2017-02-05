Лавров объяснил причину введения контрсанкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия решила ввести продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза как ответ на введенные санкции, а также с целью предотвращения недобросовестной конкуренции. Такое заявление он сделал в интервью австрийскому журналу Profil.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — отметил Лавров.

По словам главы МИДа, он не может решать вопрос об отмене контрсанкций. Лавров напомнил, что эти меры были инициированы не Россией.