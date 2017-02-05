На Урале найдены хозяева напавших на ребенка собак

В Свердловской области удалось установить личности хозяев собак, предположительно, напавших на девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Выяснилось, что собаки напали на ребенка у местного Дома культуры. Они нанесли ей повреждения в области шеи.

«Ребенок скончался, точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. В рамках проверочных мероприятий установлены хозяева собак, которые, предположительно, напали на ребенка», — сообщили в прокуратуре.

Отметим, трагедия произошла неподалеку от деревни Пальмино в Таборинском районе. Тело семилетнего ребенка нашли на улице. Возбуждено уголовное дело.