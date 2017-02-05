Лавров рассказал об обнадеживающей позиции Трампа в отношении РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к шагам для восстановления отношений с США. Такое заявление он сделал в интервью австрийскому изданию Profil.

«Конечно, мы слушали внимательно то, что говорил мистер Трамп о России во время своей избирательной кампании и после победы. Заявленная позиция о необходимости выстраивать нормальный диалог между странами дает надежду на построение нормального диалога между нашими странами и позитивное развитие двусторонних отношений», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не хотела ухудшения отношений с США, это стало последствием политики бывшей администрации Вашингтона.