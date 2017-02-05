05 февраля 2017, 11:29
В ДНР заявили о восстановлении энергоснабжения Горловки
В Горловке восстановлена подача электроэнергии, заявил исполняющий обязанности городской администрации города Иван Приходько, передает «Донецкое агентство новостей».
«Энергоснабжение восстановлено», — подтвердил он.
По словам Приходько, в настоящее время в городе проблем с освещением нет.
Ранее сообщалось, что сепаратисты обвинили украинских силовиков в подрыве питающей Горловку ЛЭП.
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