В ДНР заявили о восстановлении энергоснабжения Горловки

В Горловке восстановлена подача электроэнергии, заявил исполняющий обязанности городской администрации города Иван Приходько, передает «Донецкое агентство новостей».

«Энергоснабжение восстановлено», — подтвердил он.

По словам Приходько, в настоящее время в городе проблем с освещением нет.

Ранее сообщалось, что сепаратисты обвинили украинских силовиков в подрыве питающей Горловку ЛЭП.