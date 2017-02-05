Число задержанных за связи с ИГ в Турции выросло до 400

Полиция Турции в результате масштабной спецоперации задержала 440 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает HaberTurk.

Операции проходили в семи регионах страны. Полиция нашла оружие в домах некоторых задержанных.

По информации издания, тем из задержанных, кто не имеет турецкого гражданства, не будут предъявлять обвинений, а вышлют из страны.

Ранее сообщалось о 60 задержанных в ходе спецоперации в Анкаре.