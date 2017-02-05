«Ла-Ла Ленд» получил главную награду Гильдии режиссеров США

Гильдия режиссеров США вручила Дэмьену Шазеллу, снявшему и написавшему сценарий к мюзиклу «Ла-Ла Ленд», главную награду. Он стал обладателем приза за выдающиеся режиссерские достижения в художественном фильме. Об этом сообщает Variety.

Помимо Шазелла, награду могли получить Гарт Дэвис (фильм «Лев»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Дени Вильнев («Прибытие»).

Отметим ,что Шазелл уже получил приз за лучшую режиссерскую работу на премии «Золотой глобус», кроме того, мюзикл установил рекорд премии, победив в семи номинациях. Помимо прочего, «Ла-Ла Ленд» установил рекорд премии «Оскар», отметившись в 14 номинациях в 13 категориях.