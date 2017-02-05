05 февраля 2017, 14:25
Минобороны опровергло информацию о подрыве в Сирии машины с военными
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что телеканал Al Jazeera распространил неверную информацию о гибели российских военнослужащих в Сирии. Его слова приводит РИА Новости.
Конашенков отметил, что сообщения телеканала «являются очередным информационным вбросом».
В Минобороны выразили сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал «занимается распространением подобных фальшивок».
«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — пояснил Конашенков.
По информации Al Jazeera, этой ночью недалеко от Латакии произошел подрыв российского военного автомобиля, жертвой которого стали пять человек.
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