Минобороны опровергло информацию о подрыве в Сирии машины с военными

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что телеканал Al Jazeera распространил неверную информацию о гибели российских военнослужащих в Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

Конашенков отметил, что сообщения телеканала «являются очередным информационным вбросом».

В Минобороны выразили сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал «занимается распространением подобных фальшивок».

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — пояснил Конашенков.

По информации Al Jazeera, этой ночью недалеко от Латакии произошел подрыв российского военного автомобиля, жертвой которого стали пять человек.