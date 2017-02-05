В Петербурге прошла акция «против мракобесия»

В Санкт-Петербурге сегодня прошел «митинг против мракобесия», участники которого выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает FlashNord.

В акции приняли участие около 50 человек. Участники также критиковали буржуазию и мировой капитализм. Акция была несогласованной.

По данным «Росбалта», митинг состоялся на площади Чернышевского, а активисты призвали к отмене федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Они заявили о том, что в России началась «ползучая клерикализация».