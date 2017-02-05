В Петербурге Сампсониевский собор передали РПЦ

В Петербурге директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров передал архимандриту Серафиму ключи от Сампсониевского собора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было наше искреннее желание. Взамен мы получили помещение на Большой Морской улице, 40, где мы можем продолжать нашу музейную работу, потому что музей Полтавской виктории никуда не исчезнет, он есть», — отметил он.

По словам Бурова, теперь на РПЦ ложится «ответственнейшая задача поддержания, сохранения и, может быть, дальнейшей реставрации».