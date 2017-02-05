05 февраля 2017, 10:22
СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции против РФ
Евросоюз может принять решение о продлении ограничительных мер в отношении 100 граждан России и Украины еще на полгода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
По данным агентства, это может произойти в середине марта.
«Европейские политики и дипломаты будут проявлять осторожность и придерживаться статуса-кво», — пояснил один из источников.
Стоит отметить, что действие санкций ЕС заканчивается 15 марта.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не принимал решения о смягчении санкций против России.
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