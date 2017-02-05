СМИ сообщили об отказе Трампа от секретных тюрем ЦРУ

Белый дом не станет возобновить программу «секретных тюрем» ЦРУ, которые находились за пределами США, и где содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме. Об этом пишет The New York Times.

Как уточняет издание, когда в прессу утек черновик указа об открытии тюрем, Республиканская и Демократические партии в Конгрессе выразили несогласие с этим планом.

Вследствие этого 2 февраля члены Совета по национальной безопасности рассмотрели новый черновик документа, в котором упоминания о «секретных тюрьмах» отсутствовали.

Напомним, о намерении администрации США возродить тюрьмы ЦРУ сообщалось в конце января.