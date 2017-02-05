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05 февраля 2017, 12:07
США тюрьмы и колонии ЦРУ

СМИ сообщили об отказе Трампа от секретных тюрем ЦРУ

ЦРУ
ЦРУ
Фото: wallpaperup.com

Белый дом не станет возобновить программу «секретных тюрем» ЦРУ, которые находились за пределами США, и где содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме. Об этом пишет The New York Times.

Как уточняет издание, когда в прессу утек черновик указа об открытии тюрем, Республиканская и Демократические партии в Конгрессе выразили несогласие с этим планом.

Вследствие этого 2 февраля члены Совета по национальной безопасности рассмотрели новый черновик документа, в котором упоминания о «секретных тюрьмах» отсутствовали.

Напомним, о намерении администрации США возродить тюрьмы ЦРУ сообщалось в конце января.

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