Премьер Норвегии заявила о сложностях в отношениях с РФ

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг считает, что в отношениях с российской стороной есть сложности, но это не мешает странам успешно сотрудничать в важных областях. Ее слова приводит ТАСС.

«Эти случаи лишь сделали достоянием общественности то, что норвежские власти понимали уже давно, а именно тот факт, что ситуация в отношениях с Россией сложная. Вместе с тем у наших стран по-прежнему очень хорошие двусторонние отношения в тех областях, где нам необходимо сотрудничать», — считает Сульберг.

Так премьер прокомментировала ситуацию с отказом в визах РФ норвежским парламентариям, которые должны были провести встречу в Москве с представителями Совета Федерации. Москва объяснила эту меру ответной реакцией на решение Норвегии ограничить доступ на Шпицберген лицам, против которых были введены санкции.