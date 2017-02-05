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05 февраля 2017, 20:40
Китай пожар

В Китае при пожаре в спа погибли 18 человек

На востоке Китая в провинции Чжэцзян пожар в массажном салоне привел к гибели не менее 18 человек. Об этом сообщается в твиттере «Жэньминь жибао».

Кроме того, не менее двух человек пострадали.

Телеканал CGTN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как посетители и работники салона выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.

Пока данных о том, потушен ли пожар, а также о точном количестве его жертв нет.

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