В Китае при пожаре в спа погибли 18 человек

На востоке Китая в провинции Чжэцзян пожар в массажном салоне привел к гибели не менее 18 человек. Об этом сообщается в твиттере «Жэньминь жибао».

Кроме того, не менее двух человек пострадали.

Телеканал CGTN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как посетители и работники салона выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.

Пока данных о том, потушен ли пожар, а также о точном количестве его жертв нет.

