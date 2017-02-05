05 февраля 2017, 20:40
В Китае при пожаре в спа погибли 18 человек
На востоке Китая в провинции Чжэцзян пожар в массажном салоне привел к гибели не менее 18 человек. Об этом сообщается в твиттере «Жэньминь жибао».
Кроме того, не менее двух человек пострадали.
Телеканал CGTN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как посетители и работники салона выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.
Пока данных о том, потушен ли пожар, а также о точном количестве его жертв нет.
#BREAKING At least 18 killed, 2 injured after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, east China’s Zhejiang Province, on Saturday pic.twitter.com/PYQ6S1C5Pb— People's Daily,China (@PDChina) 5 февраля 2017 г.
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