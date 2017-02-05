05 февраля 2017, 18:15
Власти Румынии отменили указ об амнистии после протестов населения
Власти Румынии решили отменить указ, предусматривающий поправки в уголовный кодекс и амнистию. Он спровоцировал массовые протесты по всей стране. Об этом сообщает телеканал Digi24.
Правительству пришлось провести экстренное заседание.
Перед заседанием премьер Сорин Гриндяну выступил с соответствующим заявлением.
Стоит отметить, что протесты возникли из-за опасения жителей касательно освобождения отбывающих наказание коррумпированных политиков и опасных преступников.
Согласно указу, под амнистию попадали те, чьи действия нанесли ущерб в размере не более 48 тысяч долларов.
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