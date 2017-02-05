Саакашвили предрек Украине судьбу европейской сверхдержавы

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украину ждет судьба «сверхдержавы Европы». Такое заявление он сделал в интервью «Радио Вести».

«Сейчас мы все время говорим: "Мы такие-сякие, не предадут ли нас". Несколько предыдущих властей Украины, к сожалению, позиционировали Украину как объект международной политики, а не как субъект. Украинские солдаты даже в эти дни еще раз продемонстрировали миру, что они спасли Европу от самой агрессивной армии в Европе, и они продолжают ее спасать, т.е. вся Европа в долгу перед украинцами», — отметил он.

По словам политика, у Украины есть право не только просить, но и указывать ЕС, что делать.

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста". Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это", потому что Европейский союз и вообще Европа не выживет без Украины. У Европы нет будущего без Украины. Украина по экономическому потенциалу — мощная европейская страна», — пояснил Саакашвили.